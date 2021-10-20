В МИД России рассказали о важном этапе в истории Кабо-Верде

В Министерстве иностранных дел России рассказали о важном этапе в истории Кабо-Верде. Он связан с новым президентом.

В Кабо-Верде подведены предварительные итоги президентских выборов, прошедших 17 октября. Явка составила 48%, сообщила пресс-служба МИД России на сайте ведомства.

За Жозе Марию Невеша, кандидата от "Африканской партии независимости Кабо-Верде", проголосовало 51,7% избирателей. Его конкурент, представитель правящей партии "Движение за демократию" Карлуш Вейга, признал своё поражение. Его поддержали 41% населения страны.

МИД России со ссылкой на международных наблюдателей сообщил, что выборы в Кабо-Верде прошли без серьёзных нарушений.

"В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, ставших важным этапом в продвижении кабовердианского общества по пути стабильного и демократического развития", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства России.

В МИД отметили, что Россия настроена на дальнейшее укрепление связей с Кабо-Верде.