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В МИД России рассказали о важном этапе в истории Кабо-Верде

20 октября 2021, 21:00  •  127 • Политика
В Министерстве иностранных дел России рассказали о важном этапе в истории Кабо-Верде. Он связан с новым президентом.
В Кабо-Верде подведены предварительные итоги президентских выборов, прошедших 17 октября. Явка составила 48%, сообщила пресс-служба МИД России на сайте ведомства.
За Жозе Марию Невеша, кандидата от "Африканской партии независимости Кабо-Верде", проголосовало 51,7% избирателей. Его конкурент, представитель правящей партии "Движение за демократию" Карлуш Вейга, признал своё поражение. Его поддержали 41% населения страны.
МИД России со ссылкой на международных наблюдателей сообщил, что выборы в Кабо-Верде прошли без серьёзных нарушений.
"В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, ставших важным этапом в продвижении кабовердианского общества по пути стабильного и демократического развития", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства России.
В МИД отметили, что Россия настроена на дальнейшее укрепление связей с Кабо-Верде.

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