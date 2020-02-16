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В МИД России рассказали о "реальных угрозах" для НАТО
16 февраля 2020, 19:39 • 54 • Политика
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Все риски безопасности для НАТО находятся на южной периферии, однако альянс наращивает силы у границ с Россией. Об этом заявил РБК замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это абсолютно бессмысленное занятие [наращивание сил НАТО на восточном фланге], когда реальных угроз в этом регионе нет, когда все риски безопасности находятся на южной периферии. Вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками [на юге], продолжается эта мини - холодная война", - сказал он.
"Альянс остановил все проекты политического сотрудничества, которые реально улучшали безопасность не только стран - членов Совета Россия - НАТО, но и граждан, обществ в этих странах", - добавил Грушко. Он призвал европейские страны пересмотреть подходы, "которые во многом навязывают им США".
По словам замглавы российского МИД, все больше людей понимают, что "безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится". "Поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия", - подчеркнул он.
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