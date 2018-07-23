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В МИД России рассказали о предстоящей встрече политдиректоров «нормандской четвёрки»
23 июля 2018, 14:09 • 96 • Украина
Встреча на уровне политдиректоров «нормандской четвёрки» пройдёт в конце этой недели в Берлине, сообщает РИА Новости.
© Sergey Kovalev globallookpress.com
В ответ на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность проведения референдума в Донбассе, статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин заявил: «При чём здесь мы? Донбасс находится на территории Украины».
«У нас в конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран «нормандской четвёрки» встреча в Берлине, где мы будем говорить о том, как нам продвигать вперёд реализацию «минских договорённостей». Вот там и поговорим», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что проведение референдума на юго-востоке страны невозможно с политической и юридической точки зрения.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он «уверен» в том, что украинский флаг «будет развеваться» во всех населённых пунктах Донбасса.
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