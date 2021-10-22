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В МИД России рассекретили планы НАТО на Чёрное море

22 октября 2021, 14:25  •  218 • Политика
Заместитель главы МИД России Александр Грушко рассекретил планы НАТО на Чёрное море. Очевидно, что повышенная активность альянса в регионе происходит не из праздного любопытства.
По словам Грушко, на данный момент Запад проявляет повышенный интерес к Чёрному морю. Он отметил, что силы НАТО ведут активную деятельность на территории Болгарии и Румынии. При этом представитель внешнеполитического ведомства России отметил, что подобные шаги являются чрезвычайно опасными и могут привести к военным инцидентам.
В целом Грушко отметил, что в планах НАТО превратить Чёрное море в арену военной конфронтации. При том, что Балтийское море альянс уже превратил в арену военного соперничества.

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