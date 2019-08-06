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В МИД России прокомментировали сообщения об отставке посла США в Москве
06 августа 2019, 21:54 • 155 • Политика
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать потенциал двусторонних отношений с Россией. Так в МИД РФ прокомментировали ТАСС появившуюся в СМИ информацию о том, что посол США в Москве Джон Хантсман подал в отставку и в октябре покинет свой пост.
"Это решение вашингтонской администрации. Соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман - профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений", - подчеркнули в дипведомстве.
По данным газеты The Salt Lake Tribune, во вторник Хантсман направил на имя американского президента Дональда Трампа просьбу об отставке. Она вступит в силу 3 октября. Согласно информации издания, Хантсман рассматривает возможность участия в выборах губернатора Юты.
Американскую дипмиссию в Москве Хантсман возглавляет с 2017 года. До этого он был послом США в Сингапуре (1992-1993) и Китае (2009-2011).
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