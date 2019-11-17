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В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине
17 ноября 2019, 21:09 • 53 • Украина
В МИД России заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году за нарушение российской границы.
©ФСБ РФ
«Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.
Также отмечается, что в июне МИД проинформировал посольство Украины в Москве «об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей».
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что передача Украине задержанных кораблей возможна при «гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.
Ранее пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что передача кораблей представителям Киева состоится в понедельник, 18 ноября.
В погранслужбе добавили, что украинские суда уже буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи.
Три украинских военных корабля вместе с 24 моряками были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы в Керченском проливе.
В сентябре моряки были переданы украинской стороне в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.
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