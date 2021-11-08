В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе применять беспилотные летательные средства могут только наблюдатели ОБСЕ. Об этом в воскресенье, 7 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый инцидент с беспилотником на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенных республик.

«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20–30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ. Киев нарушает минские договоренности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что 6 ноября на линии соприкосновения в Донбассе был зафиксирован беспилотник. Его зафиксировали наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Беспилотник принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Учитывая, что в инциденте был использован беспилотник малого радиуса действия, он мог управляться только с территории контролируемой Киевом, а сам факт нападения на экипаж СММ ОБСЕ не может рассматриваться иначе как серьезнейшее нарушение Украиной мандата миссии и своих обязательств по отношению к ней», — заявил Мирошник «РИА Новости».

Ранее, 1 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Глава российского МИДа также назвал загадочной историей сообщения о применении Киевом в Донбассе дрона Bayraktar турецкого производства.

26 октября генштаб Вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. При этом информацию о применении беспилотника не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.