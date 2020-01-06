Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан Кадыров обещал "непредсказуемые последствия" после убийства аме...
18 храмов, где встречал Рождество Владимир Путин
О. Четверикова. СССР и Третий Рим. Сталин хорошо понимал суть мировых элит
Тегеран заявил, что больше не будет выполнять ни одно из обязательств по ядерной...
Главная / Политика

В МИД России прокомментировали избрание нового руководства парламента Венесуэлы

06 января 2020, 18:39  •  162 • Политика

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рассматривает избрание нового парламента Венесуэлы как процесс, содействующий возвращению ситуации в конституционное русло, сообщается на сайте МИД РФ.

"Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле", - говорится в сообщении ведомства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
06 января 2020, 14:09
В Иране заявили о готовности "равноценно" ответить США на убийство Касема Сулеймани
05 января 2020, 21:54
В Киеве признали: "План Путина" позволил продолжить транзит газа. Теперь надо оповестить Стокгольм
06 января 2020, 14:09
"США разочарованы": В Госдепартаменте дали оценку решению Ирака о выводе американских войск с его территории
06 января 2020, 15:24
Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января
05 января 2020, 21:54
Транзит выполняем в полном объёме, но... Поставки газа через Украину упали в 5,3 раза
06 января 2020, 14:09
Военную базу в Кении обстреляли террористы. Трое американских военнослужащих погибли
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 января 2020, 08:54
Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом для стран, где есть базы...
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог...
06 января 2020, 07:39
Главе "Нафтогаза" грозит отставка из-за лоббирования интересов США в ущерб ...
06 января 2020, 14:09
"Будет проста": Убитый США генерал Сулеймани оставил рукописное завещание
06 января 2020, 01:09
"Будут мёртвые американцы". Как Трамп принял решение убить иранского генера...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2020, 05:39
Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с убийством Сулеймани
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
31 декабря 2019, 21:39
"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа": Пушков жёстко ответил на странный комментарий Украины по газу
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
04 января 2020, 06:54
Почему у нас ракеты падают, а самолёты не получаются
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.