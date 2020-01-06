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В МИД России прокомментировали избрание нового руководства парламента Венесуэлы
06 января 2020, 18:39 • 162 • Политика
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рассматривает избрание нового парламента Венесуэлы как процесс, содействующий возвращению ситуации в конституционное русло, сообщается на сайте МИД РФ.
"Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле", - говорится в сообщении ведомства.
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