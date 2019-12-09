В МИД России прокомментировали идею расширения нормандского формата

Москва негативно относится к идее расширить нормандский формат (Россия, Германия, Украина, Франция), заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, надо не искать альтернативу, а надо выполнять уже принятые решения.

«Надо идти по двум трекам: по треку безопасности — завершить наконец разведение сил, и по политическому — запустить процесс путём введения в действие формулы Штайнмайера и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса», — отметил Грушко.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в сенате заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.

Саммит лидеров «четвёрки» пройдёт 9 декабря в Париже.