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В МИД России прокомментировали идею расширения нормандского формата

09 декабря 2019, 09:54  •  104 • Украина
Москва негативно относится к идее расширить нормандский формат (Россия, Германия, Украина, Франция), заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
 
© Global Look Press
 

«Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, надо не искать альтернативу, а надо выполнять уже принятые решения. 

«Надо идти по двум трекам: по треку безопасности — завершить наконец разведение сил, и по политическому — запустить процесс путём введения в действие формулы Штайнмайера и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса», — отметил Грушко.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в сенате заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.

Саммит лидеров «четвёрки» пройдёт 9 декабря в Париже.

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