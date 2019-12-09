|
В МИД России прокомментировали идею расширения нормандского формата
09 декабря 2019, 09:54 • 104 • Украина
Москва негативно относится к идее расширить нормандский формат (Россия, Германия, Украина, Франция), заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
© Global Look Press
«Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата», — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, надо не искать альтернативу, а надо выполнять уже принятые решения.
«Надо идти по двум трекам: по треку безопасности — завершить наконец разведение сил, и по политическому — запустить процесс путём введения в действие формулы Штайнмайера и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса», — отметил Грушко.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в сенате заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.
Саммит лидеров «четвёрки» пройдёт 9 декабря в Париже.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 декабря 2019, 15:39
|
08 декабря 2019, 19:24
|
06 декабря 2019, 17:09
|
04 декабря 2019, 09:54
|
09 декабря 2019, 03:40
|
07 декабря 2019, 09:24
|
08 декабря 2019, 14:24