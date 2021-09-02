В МИД России призвали к эмбарго на поставку оружия Украине

Необходимо добиваться эмбарго на поставку оружия Киеву. Об этом 2 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», — сказала дипломат на брифинге.

Ранее, 1 сентября, сообщалось, что США передадут Украине оборонительное вооружение поражающего действия. Среди поставок будут дополнительные противотанковые системы Javelin и другое оружие.

31 августа глава Пентагона Ллойд Остин объяснил военную помощь Киеву необходимостью противостоять России. Он также заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $60 млн, а также подпишут рамочное соглашение о реформах, необходимых Украине для членства в НАТО.

В тот же день пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, власти Украины дадут России ответ с помощью «всего, что есть на вооружении», в случае навязывания военного конфликта.

Он добавил, что Киев нападет на Донбасс только в случае, если Москва атакует Украину. Он пояснил, что ситуация с атакой на Донбасс чревата гибелью мирных граждан, среди которых в основном украинцы. По его словам, Киев до последнего не пойдет на подобный шаг.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. РФ многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии