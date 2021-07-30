В МИД России призвали Азербайджан и Армению к деэскалации на границе

МИД России призвал Армению и Азербайджан к прекращению обстрелов на границе

МИД России прокомментировал недавнее обострение на границе Армении и Азербайджана.

Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым

- заявил в комментарии замдиректора Департамента информации и печати МИД России Бикантов.

Дипломат подчеркнул, что Россия призывает "стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем".

В МИД России подчеркнули, что Россия готова и "далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы".

Ранее Царьград сообщал об обстрелах на границе Армении и Азербайджана на Кельбаджарском участке границы. Известно о троих погибших военнослужащих. Стороны обвинили друг друга в эскалации.

В 2020 году произошел военный конфликт в Нагорном Карабахе. Россия, АРмения и Азербайджан заключили соглашение о вводе миротворцев в регион и прекращении военных действий.