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В МИД России призвали Азербайджан и Армению к деэскалации на границе
30 июля 2021, 12:55 • 57 • Политика
МИД России призвал Армению и Азербайджан к прекращению обстрелов на границе
МИД России прокомментировал недавнее обострение на границе Армении и Азербайджана.
- заявил в комментарии замдиректора Департамента информации и печати МИД России Бикантов.
Дипломат подчеркнул, что Россия призывает "стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем".
В МИД России подчеркнули, что Россия готова и "далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы".
Ранее Царьград сообщал об обстрелах на границе Армении и Азербайджана на Кельбаджарском участке границы. Известно о троих погибших военнослужащих. Стороны обвинили друг друга в эскалации.
В 2020 году произошел военный конфликт в Нагорном Карабахе. Россия, АРмения и Азербайджан заключили соглашение о вводе миротворцев в регион и прекращении военных действий.
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