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В МИД России припомнили выходки голландца, из-за которого сорвался первый за последние 12 лет визит депутатов
29 января 2020, 21:24 • 115 • Политика
В МИД России указали, что визит голландских депутатов был отменен из-за того, что депутату из партии "Демократы 66" Шурду Шурдсме запретили въезд на территорию России. Как напомнили в министерстве, иностранный политик ранее не раз агрессивно высказывался в адрес нашей страны.
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение голландских депутатов отказаться от визита в РФ. Как говорится в заявлении МИД РФ, отмену поездки можно расценить как сознательную провокацию, которая, надо сказать, не является для Москвы сюрпризом.
Российские дипломаты указали, что наша страна проинформировала коллег о нежелательности включения депутата из партии "Демократы 66" Шурда Шурдсмы в состав делегации. Это было разъяснено заранее, 14 января.
В частности, этот запрет был обусловлен агрессивными высказываниями политика в адрес нашей страны. В числе выходок Шурдсмы - призыв бойкота зимних Олимпийских игр в Сочи, предложение перенести ЧМ по футболу в другую страну, а также идея прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России.
Но, несмотря на предупреждение Москвы, голландская сторона сознательно отказалась от конструктива.
"То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
Ранее сообщалось, что делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию, который должен был состояться в феврале этого года. Визит должен был стать первым за последние 12 лет. Прошлый раз голландские парламентарии посещали Россию в 2008 году. Однако в последний момент всё пришлось отменить.
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