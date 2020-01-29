В МИД России припомнили выходки голландца, из-за которого сорвался первый за последние 12 лет визит депутатов

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение голландских депутатов отказаться от визита в РФ. Как говорится в заявлении МИД РФ, отмену поездки можно расценить как сознательную провокацию, которая, надо сказать, не является для Москвы сюрпризом.

Российские дипломаты указали, что наша страна проинформировала коллег о нежелательности включения депутата из партии "Демократы 66" Шурда Шурдсмы в состав делегации. Это было разъяснено заранее, 14 января.

В частности, этот запрет был обусловлен агрессивными высказываниями политика в адрес нашей страны. В числе выходок Шурдсмы - призыв бойкота зимних Олимпийских игр в Сочи, предложение перенести ЧМ по футболу в другую страну, а также идея прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России.

Но, несмотря на предупреждение Москвы, голландская сторона сознательно отказалась от конструктива.

"То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию, который должен был состояться в феврале этого года. Визит должен был стать первым за последние 12 лет. Прошлый раз голландские парламентарии посещали Россию в 2008 году. Однако в последний момент всё пришлось отменить.