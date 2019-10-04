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В МИД России пригласили посла Ирана для прояснения ситуации с россиянкой Юлией Юзик

04 октября 2019, 16:24  •  85 • Политика

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Мехди Санаи приглашен в МИД РФ для прояснения ситуации с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки", - подчеркнула дипломат.

В пятницу в социальных сетях появилась информация о том, что Юзик, ранее работавшая корреспондентом в Иране, в четверг прилетела в Тегеран и была задержана сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). По предварительной информации, она обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Посольство РФ в Иране сообщило ТАСС, что Юзик была арестована в тегеранском отеле, где она остановилась. В диппредставительстве указали, что россиянка не поставила в известность посольство о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.

Юзик работала репортером в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и в журнале "Русский Newsweek". С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В 2003 году выпустила книгу "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу "Бесланский словарь".

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