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В МИД России поймали Daily Mail на лжи об атаке в Донецке

16 марта 2022, 15:30  •  43 • В мире
Дипломаты отметили, что в британской прессе целенаправленно публикуют фейки для искажения сути спецоперации России.
В МИД России указали на публикацию в британской Daily Mail, в которой говорится об атаке украинцев на Донецк. В сообщении ведомства отмечается, что иностранные журналисты в духе западной пропаганды опубликовали фейк, чтобы обвинить в ударе Россию.
Достоверно установлено, что трагедия в Донецке произошла после того, как ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", подчеркнули в министерстве. В МИД России указали, что речь идёт о тактическом ракетном комплексе, который имеется лишь в распоряжении Вооружённых сил Украины.
"Кроме того, нет никаких сомнений, что ракета была запущена с северо-западного направления в районе населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими военными подразделениями", - отмечается в сообщении.
В МИД России указали, что публикации фейков на Западе в отношении нашей страны и касательно спецоперации не единичны.
"Подобные «вбросы» призваны создать ложное представление о характере осуществляемых Россией действий. Цель операции – скорейшая демилитаризация и денацификация Украины. Объектами применения силы со стороны российских ВС не являются и не могут являться мирные жители", - говорится в сообщении МИД.

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