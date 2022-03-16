В МИД России поймали Daily Mail на лжи об атаке в Донецке

Дипломаты отметили, что в британской прессе целенаправленно публикуют фейки для искажения сути спецоперации России.

В МИД России указали на публикацию в британской Daily Mail, в которой говорится об атаке украинцев на Донецк. В сообщении ведомства отмечается, что иностранные журналисты в духе западной пропаганды опубликовали фейк, чтобы обвинить в ударе Россию.

Достоверно установлено, что трагедия в Донецке произошла после того, как ПВО сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", подчеркнули в министерстве. В МИД России указали, что речь идёт о тактическом ракетном комплексе, который имеется лишь в распоряжении Вооружённых сил Украины.

"Кроме того, нет никаких сомнений, что ракета была запущена с северо-западного направления в районе населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими военными подразделениями", - отмечается в сообщении.

В МИД России указали, что публикации фейков на Западе в отношении нашей страны и касательно спецоперации не единичны.

"Подобные «вбросы» призваны создать ложное представление о характере осуществляемых Россией действий. Цель операции – скорейшая демилитаризация и денацификация Украины. Объектами применения силы со стороны российских ВС не являются и не могут являться мирные жители", - говорится в сообщении МИД.