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В МИД России появится департамент по информационной безопасности

29 декабря 2019, 11:09  •  53 • Политика
В Министерстве иностранных дел РФ будет создан департамент, отвечающий за разработку и реализацию государственной политики в области международной информационной безопасности.
Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, ведомство разместило на своей странице в Facebook.
Уточняется, что новое подразделение будет противодействовать использованию информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.

Департамент займется совершенствованием нормативно-правовой базы сотрудничества с другими странами и организациями в области информационной безопасности. Также он будет задействован в разработке и согласовании национальных мер в данной сфере.
Кроме того, департамент будет разрабатывать международные соглашения, курировать международно-политические аспекты использования интернета, деятельность рабочих групп, а также форумов и двусторонних контактов в области информационной безопасности.
28 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью.

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