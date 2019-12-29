В МИД России появится департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел РФ будет создан департамент, отвечающий за разработку и реализацию государственной политики в области международной информационной безопасности.

Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, ведомство разместило на своей странице в Facebook.

Уточняется, что новое подразделение будет противодействовать использованию информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.



Департамент займется совершенствованием нормативно-правовой базы сотрудничества с другими странами и организациями в области информационной безопасности. Также он будет задействован в разработке и согласовании национальных мер в данной сфере.

Кроме того, департамент будет разрабатывать международные соглашения, курировать международно-политические аспекты использования интернета, деятельность рабочих групп, а также форумов и двусторонних контактов в области информационной безопасности.

28 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью.