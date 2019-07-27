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В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

27 июля 2019, 11:39  •  54 • Политика

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ. Соответствующий комментарий российское внешнеполитическое ведомство разместило в своем Twitter.

"Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств", - прокомментировали в МИД России публикацию, в которой, в частности, утверждалось, что за несколько недель до выборов в России "власти не допустили к ним многих оппозиционеров". В посольстве ФРГ также добавили, что "крайне обеспокоены" ситуацией.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).

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