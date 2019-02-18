В МИД России посчитали уничтоженные в Польше за пять лет памятники советским солдатам

Представитель МИД России рассказал, скольких памятников советскому солдату польская земля, где совершались подвиги солдатами "Красной армии", лишилась за последние пять лет.

Российский посол Сергей Андреев рассказал, что его ведомство посчитало количество снесенных в Польше памятников советскому солдату за последнею пятилетку. С польской земли исчезло 100 таких монументов.

Андреев считает, что некоторых мест просто нельзя сносить или переносить памятники, так как они дожны находится там, где произошёл подвиг, погибли люди.

21 октября 2017 года в Польше начал действовать закон о декоммунизации, по которому сносятся советские памятники.

В Польше осталось около 230 памятников солдатам Красной армии, пишет Ren. tv.

Ранее кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер предложил усилить европейскую противоракетную систему и разместить ПРО в Польше, Латвии и на Украине. Какой ответ даст Польша — пока неизвестно.