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В МИД России пообещали, что санкции США против отряда "Терек" не останутся без ответа
17 мая 2019, 22:24 • 3 • Политика
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия примет меры в ответ на санкции США против чеченского спецподразделения Росгвардии "Терек". Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
"Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесет никакой пользы", - подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отметили, что Вашингтон, вводя новые ограничительные меры, спешит свести на нет позитивную тональность, которая стала появляться после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
"Прошло всего два дня после визита в Россию госсекретаря США, и в Вашингтоне предприняли новый враждебный шаг. Там будто спешат свести на нет позитивную тональность состоявшихся переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность", - указывается в сообщении.
"Это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия, не позволяющая выводить двусторонние отношения из тупика", - подчеркнули в дипведомстве.
В новость были внесены изменения (21:56 мск) — добавлена информация после второго абзаца.
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