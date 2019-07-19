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В МИД России подчеркнули, какой вопрос точно не будет рассматриваться нормандской четверкой: "Закрыт окончательно"

19 июля 2019, 13:54  •  205 • Политика
Участники встреч в "нормандском формате" не будут обсуждать вопрос о статусе Крыма. Как заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, этот вопрос "закрыт окончательно".
Повестка дня переговоров в целом уже четко определена, отметил дипломат. По его словам, компетенция переговоров в "нормандском формате" включает проблематику реализации Минских соглашений, устанавливающих путь к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Ни о каком "статусе" Крыма нет и речи в этой повестке, подчеркнул Карасин. "Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит", - заявил он в разговоре с РИА Новости.
Новые участники встреч в Минске
В то же время Россия не против расширения "Нормандского формата" за счет включения в него представителей США и Британии, оговорился российский дипломат. Однако ФРГ и Франция должны выразить свое согласие на этот шаг, подчеркнул он.
Пока что уверенности в том, что Берлин и Париж согласятся позвать за стол переговоров Вашингтон и Лондон, нет, отметил Карасин.
Украинские моряки
В настоящее время российские дипломаты продолжают работу по урегулированию ситуации с украинскими моряками, задержанными в ходе инцидента под Керчью 25 ноября 2018 года, отметил замглавы МИД. По его словам, Москва уделяет должное внимание этому вопросу.

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