В МИД России подчеркнули, какой вопрос точно не будет рассматриваться нормандской четверкой: "Закрыт окончательно"

Повестка дня переговоров в целом уже четко определена, отметил дипломат. По его словам, компетенция переговоров в "нормандском формате" включает проблематику реализации Минских соглашений, устанавливающих путь к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ни о каком "статусе" Крыма нет и речи в этой повестке, подчеркнул Карасин. "Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит", - заявил он в разговоре с РИА Новости.

Новые участники встреч в Минске

В то же время Россия не против расширения "Нормандского формата" за счет включения в него представителей США и Британии, оговорился российский дипломат. Однако ФРГ и Франция должны выразить свое согласие на этот шаг, подчеркнул он.

Пока что уверенности в том, что Берлин и Париж согласятся позвать за стол переговоров Вашингтон и Лондон, нет, отметил Карасин.

Украинские моряки

В настоящее время российские дипломаты продолжают работу по урегулированию ситуации с украинскими моряками, задержанными в ходе инцидента под Керчью 25 ноября 2018 года, отметил замглавы МИД. По его словам, Москва уделяет должное внимание этому вопросу.