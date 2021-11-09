В МИД России ответили Западу на "гибридную операцию" Лукашенко на границе с Польшей

В МИД призвали не делать вид, что Белоруссия проводит "гибридную операцию" на границе. "Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности за ситуацию", - говорится в заявлении.

Западу не стоит делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это "гибридная операция" президента Александра Лукашенко. Это ложь, подчеркнули в МИД России.

Речь идёт о толпах беженцев с Ближнего Востока, пытающихся попасть в Германию через границу Польши с Белоруссией. Однако польские силовики растянули заграждения из колючей проволоки и выставили живую цепь из полицейских и военных, чтобы не дать мигрантам пройти через границу.

Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности за ситуацию на границе Польши и Белоруссии,

- прокомментировали ситуацию в МИД России.

Ведомство осудило попытки свалить ответственность за ситуацию на власти Белоруссии и России. Там напомнили, кто продвигал идею, будто "жизнь есть только там, на Западе, по высоким стандартам".