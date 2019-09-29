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В МИД России оценили заявления и действия Киева при Зеленском
29 сентября 2019, 21:09 • 88 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что во время нахождения на посту президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях и действиях Киева нет противоречий.
Reuters
«Пока я не вижу противоречий, которые я, например, раньше наблюдала в украинской политике между заявлениями и, может быть, какими-то кулуарными переговорами и непосредственными действиями», — приводит её слова ТАСС.
Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что раньше представители Украины «говорили о мире, а на самом деле делали всё, чтобы была война».
В нынешней украинской политике «есть желание изменить эту ситуацию».
Ранее Захарова заявила, что властям Украины нужно предпринять конкретные шаги по реализации Минских соглашений для созыва саммита в нормандском формате.
В конце мая Зеленский на встрече с активистами оценил возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал инициативу Зеленского.
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