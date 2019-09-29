В МИД России оценили заявления и действия Киева при Зеленском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что во время нахождения на посту президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях и действиях Киева нет противоречий.

«Пока я не вижу противоречий, которые я, например, раньше наблюдала в украинской политике между заявлениями и, может быть, какими-то кулуарными переговорами и непосредственными действиями», — приводит её слова ТАСС.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что раньше представители Украины «говорили о мире, а на самом деле делали всё, чтобы была война».

В нынешней украинской политике «есть желание изменить эту ситуацию».

Ранее Захарова заявила, что властям Украины нужно предпринять конкретные шаги по реализации Минских соглашений для созыва саммита в нормандском формате.

В конце мая Зеленский на встрече с активистами оценил возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал инициативу Зеленского.