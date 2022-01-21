В МИД России оценили заявления генсека НАТО о Финляндии и Швеции в альянсе

Высказывания генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о готовности оперативно принять в альянс Швецию и Финляндию направлены на оказание давления в отношении политики этих стран. Об этом 21 января заявили в МИД России.

«Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим», — указано в публикации на сайте ведомства.

13 января Столтенберг заявил, что при желании Финляндия и Швеция смогут быстро присоединиться к блоку, так как они отвечают многим стандартам Североатлантического альянса.

После этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что страна пока не планирует обсуждать возможность вступления в альянс. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также отмечала отсутствие у правительства намерения менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО.

Как отметил бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, в случае подачи заявок на вступление в альянс со стороны Финляндии и Швеции организация может «в одночасье» принять решение об их членстве.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он выразил надежду на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.