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В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
16 ноября 2019, 15:54 • 87 • Украина
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
РИА Новости
«Изначально сделанное Киеву предложение всё это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — цитирует представителя российского МИД Интерфакс.
При этом в ведомстве напомнили, что такая процедура может быть осуществлена при условии «гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника писал, что принято решение о передаче Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей до саммита в нормандском формате, который состоится 9 декабря в Париже.
Суда без боеприпасов планируется передать Украине в открытом море.
Украинские военные корабли и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе после нарушения границы России.
В сентябре военных передали Киеву в рамках процедуры обмена между Россией и Украиной.
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