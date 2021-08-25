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В МИД России оценили вероятность иностранного вмешательства в выборы в Госдуму

25 августа 2021, 15:10  •  93 • Политика
Риски иностранного вмешательства в ход предстоящих выборов в Госдуму велики, заявил 25 августа посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович.
«Вынужден ответить на ваш вопрос утвердительно: риски иностранного вмешательства в процесс выборов велики», — ответил на вопрос «РИА Новости» Аскальдович.
Он указал, что западные политики не оставляют попыток навязать России свое видение демократии, в том числе и через поддержку откровенно антигосударственных сил.
По словам дипломата, российская сторона ведет активную информационно-разъяснительную работу, доводя до сограждан принципиальную позицию, что выборы проводятся абсолютно открыто, прозрачно, в полном соответствии с буквой и духом закона. Аскальдович отметил, что Россия ожидает присутствия на зарубежных участках большого количества наблюдателей по линии Общественной палаты и других структур.
«Нам нечего скрывать от граждан, мы честно делаем свое дело», — подчеркнул Аскальдович. Он добавил, что Россия пригласила наблюдателей из международных структур следить за предстоящими выборами в Думу, их миссии будут работать в сокращенном составе из-за ситуации с COVID-19.
4 августа стало известно о том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60. В организации отметили, что хотели направить 500 наблюдателей на выборы, исходя из ряда факторов, в том числе размеров России.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ.
23 июля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в России перед выборами, прибегают к самому широкому набору «нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения». По словам министра, Запад будет пытаться влиять на выборы в России через наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.
15 июля комиссия Госдумы обнаружила попытки нежелательной организации, финансируемой из бюджета США, повлиять на ход избирательной кампании в России.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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