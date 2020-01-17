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В МИД России оценили усилия Киева по разрешению конфликта в Донбассе

17 января 2020, 16:24  •  102 • Украина
Новое руководство Украины, пришедшее к власти в 2019 году, пока не спешит с реализацией замыслов по прекращению войны на юго-востоке страны, заявили в Министерстве иностранных дел России.
 
globallookpress.com © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
 

«Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остаётся сложной и напряжённой», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что объявленное в июле перемирие пока не привело к полному прекращению огня, хотя и предполагало бессрочный характер.

«Вместе с тем президент Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, сумел добиться выполнения решений нормандских саммитов 2015—2016 годов по разведению сил на трёх участках линии соприкосновения и письменной фиксации формулы Штайнмайера», — отметили в министерстве.

Там добавили, что «ключи от всех дверей, ведущих к урегулированию», находятся в Киеве.

15 января замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что Москва видит движение в правильном направлении со стороны Киева для реализации Минских соглашений, однако предпринятых шагов пока недостаточно для полного выполнения договорённостей.

16 января представители Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня в Донбассе.

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