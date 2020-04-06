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В МИД России оценили решение "премьера" Косово о пошлинах на товары

06 апреля 2020, 17:35  •  23 • Аналитика
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Решение уходящего "премьера" самопровозглашенного Косово Альбина Курти о замене 100% пошлин на товары из центральной Сербии "мерами реципроцитета" - очередной демагогический жест, говорится в сообщении МИД РФ.
На прошлой неделе вступило в силу решение "правительства" Косово, по которому введенные осенью 2018 года пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии сменились мерами "реципроцитета", то есть пропорциональными ограничениями. При этом еще 26 марта парламент самопровозглашенной республики большинством голосов выразил недоверие кабмину "премьера" Альбина Курти и фактически отправил его в отставку.
Как отметили в российском ведомстве, власти в Приштине "продолжают манипулировать темой отмены 100-процентных дискриминационных пошлин на товары из центральной части Сербии, введенных в ноябре 2018 года и спровоцировавших паралич в косовском урегулировании".
"Очередной демагогический жест – снятие заградительных тарифов с 1 апреля, которое объявил "и.о. премьера" Косово Альбин Курти, обставив это решение, имеющее опять же временный статус, массой условий. Прежде всего, косовская администрация настаивает на "принципе взаимности", принуждая Белград маркировать продукцию в соответствии с приштинскими стандартами – иными словами, согласиться с упоминанием в документах самопровозглашенной "Республики Косово", что означало бы косвенное признание этого квазигосударства", - отметили в МИД РФ.
Таким образом, как отмечается в заявлении министерства, "косовары не смягчили свою позицию, как от них требовали западные опекуны, а, напротив, ужесточили запросы".
"Показательно, что даже в Вашингтоне, который безоглядно поддерживает косовскую "независимость", негативно отнеслись к новым ухищрениям Приштины, сознательно отдаляющей перспективу возобновления диалога с Белградом. На этом фоне странно смотрится бравурная реакция Евросоюза, который в качестве посредника, казалось бы, должен трезво оценивать ситуацию и не подыгрывать ни одной из сторон", - отметили в ведомстве.
"Исходим из того, что антисербские меры косовских властей должны быть полностью и безусловно отменены", - добавили в МИД.
Диппредставительство США в Приштине ранее заявило, что США осуждают шаг уходящего "премьера" самопровозглашенного Косово Альбина Курти, который заменил 100% пошлины на товары из центральной Сербии "мерами реципроцитета", которые являются новыми ограничениями.
Лидеры оппозиционного движения "Самоопределение" Альбин Курти и Демократического союза Косово Иса Мустафа под угрозой новых выборов подписали 2 февраля соглашение о формировании парламентского большинства и будущего кабинета министров, на следующий день парламент утвердил новый состав кабмина. Новое косовское "правительство" сразу же подверглось критике ушедших в оппозицию бывших полевых командиров Освободительной армии Косово и обвинениям в "предательстве нацинтересов", а также официального Белграда - за нежелание безоговорочно отменить таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.

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