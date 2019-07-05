В МИД России осудили задержание Гибралтаром танкера

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия осуждает захват танкера Гибралтаром и рассматривает это как целенаправленную акцию по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с задержанием властями Гибралтара танкера под панамским флагом.

"Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществленный 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты Вооруженных сил Великобритании, - указали в дипведомстве. - Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Последовавшие незамедлительно после проведения данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки и свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно, с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран".

В министерстве подчеркнули, что данный шаг противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере. "Иранские представители неоднократно на различных уровнях в последние дни подчеркивали, что их страна не получила экономической отдачи от ядерной сделки во многом вследствие того, что ее европейские участники так и не смогли найти эффективные формы работы в этой сфере в условиях, когда США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - прим. ТАСС) вышли и, более того, обложили своими санкциями всех тех, кто готов и дальше действовать в соответствии с международным правом, продолжая законное экономическое сотрудничество с Ираном", - напомнили в МИД РФ.

Как обратили внимание в Москве, Великобритания не скрывает, что в эпизоде с танкером большую роль сыграло стремление дополнительно нарастить нажим на "режим Башара Асада". "Вновь видим резкое противоречие между декларациями британских официальных лиц в поддержку урегулирования в Сирии на основе общепризнанных норм международного права, включая резолюцию 2254 СБ ООН, и их практическими действиями", - констатировали в МИД РФ.

В ведомстве предупредили, что последствия действий на дальнейшее обострение могут быть тяжелыми. "Ответственность за это целиком ляжет на тех, кто не отказывается от попыток оказать максимальное нелегитимное давление на Тегеран и Дамаск в нарушение резолюций 2231 и 2254 Совета Безопасности ООН", - подытожили в дипведомстве.

Власти британского владения на побережье Пиренейского полуострова задержали в четверг танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, 28 членов экипажа судна - граждане Индии, Пакистана и Украины - продолжают оставаться на борту танкера, на котором на время проведения расследования также присутствуют сотрудники местной полиции и таможенной службы. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране.