В МИД России обозначили стратегию по Афганистану

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов обозначил стратегию Москвы по Афганистану.

По его словам, у России всегда есть запасной план действий, но важное в стратегии Москвы то, что наша страна не мечется от плана к плану.

"У нас план Б всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону", - сказал он в эфире "Эха Москвы".

Дипломат при этом добавил, что сейчас Россия работает по плану А, если говорить такой терминологией.