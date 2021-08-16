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В МИД России обозначили стратегию по Афганистану
16 августа 2021, 15:35 • 105 • Политика
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов обозначил стратегию Москвы по Афганистану.
По его словам, у России всегда есть запасной план действий, но важное в стратегии Москвы то, что наша страна не мечется от плана к плану.
"У нас план Б всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону", - сказал он в эфире "Эха Москвы".
Дипломат при этом добавил, что сейчас Россия работает по плану А, если говорить такой терминологией.
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