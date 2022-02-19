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В МИД России оборвали смех Шольца над геноцидом в Донбассе простым фактом
19 февраля 2022, 18:55 • 559 • Политика
В МИД России посчитали неприемлемым высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что геноцид в Донбассе - "это смешно". Смех немецкого политика русские дипломаты оборвали, напомнив об одном простом факте - массовых расправах над людьми.
"Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида", - жёстко осадили Олафа Шольца в МИД России.
По словам русским дипломатов, подобные высказывания со стороны канцлера ФРГ неприемлемы. Как отметили в беседе с ТАСС в МИД России, Шольцу напомнили об одном простом нелицеприятном факте - что творили представители фашистской Германии в своё время. В частности, об "историческом опыте Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии".
Ранее, во время Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя слова президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе, на голубом глазу заявил, что "это, конечно, смешно просто".
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