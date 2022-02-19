В МИД России оборвали смех Шольца над геноцидом в Донбассе простым фактом

В МИД России посчитали неприемлемым высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что геноцид в Донбассе - "это смешно". Смех немецкого политика русские дипломаты оборвали, напомнив об одном простом факте - массовых расправах над людьми.

"Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида", - жёстко осадили Олафа Шольца в МИД России.

По словам русским дипломатов, подобные высказывания со стороны канцлера ФРГ неприемлемы. Как отметили в беседе с ТАСС в МИД России, Шольцу напомнили об одном простом нелицеприятном факте - что творили представители фашистской Германии в своё время. В частности, об "историческом опыте Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии".

Ранее, во время Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя слова президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе, на голубом глазу заявил, что "это, конечно, смешно просто".