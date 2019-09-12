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В МИД России не получили ответ на приглашение Трампа в Москву на День Победы
12 сентября 2019, 16:39 • 34 • Политика
Президент США Дональд Трамп пока не дал однозначного ответа на приглашение участвовать в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Они имеют приглашение, но характер ответа, видимо, будет определяться позже. Пока мы никакой однозначной реакции не имеем», — цитирует Рябкова ТАСС.
16 августа сообщалось, что приглашения на торжественные мероприятия в Москву были направлены американскому лидеру Дональду Трампу, лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Также Россия пригласила генсека ООН Антониу Гутерриша, президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского и глав ряда других государств.
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