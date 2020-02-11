В МИД России не исключили переноса нормандского саммита из-за Киева

Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что заявления и действия Киева ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров нормандского формата в апреле. Он напомнил, что на встрече в декабре в Париже лидеры договорились, что очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине.

Также были достигнуты договорённости о том, например, что Киев, Донецк и Луганск должны развести силы на трёх новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве формулу Штайнмайера.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц», — цитирует РИА Новости Руденко.

По его словам, поведение украинской стороны в контактной группе и заявления из Киева вызывают сомнение в том, что до апреля все пункты будут выполнены.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему делегация Украины на нормандском саммите в Париже отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения. По его словам, такую позицию украинская делегация на нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона. Он сообщил, что США «очень не хочется, чтобы выполнялись минские договорённости, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон».

Министр предположил, что «поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство».

В декабре глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что для достижения прогресса на следующих переговорах в нормандском формате в апреле Киев должен законодательно решить четыре вопроса. Он уточнил, что речь идёт о четырёх законах, о которых упоминал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса — эти все вопросы должны быть решены», — подчеркнул глава МИД Украины.

Пристайко также напомнил, что, согласно Минским соглашениям, Украина обязуется провести конституционную реформу по децентрализации власти.

При этом он отметил, что чем больше будет сделано к следующему нормандскому саммиту, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах.