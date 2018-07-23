В МИД России назвали возмутительным заявление Порошенко в связи с победой Усика

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин назвал возмутительным заявление украинского президента Петра Порошенко в связи с победой боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым.

«Заявление президента Порошенко, который дал политическое толкование победы украинского боксера, — это, конечно, факт возмутительный, который граничит с какой-то национал-шизофренией», — цитирует РИА Новости Карасина.

21 июля Усик победил Гассиева в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и стал обладателем титулов чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Позднее Порошенко поздравил Усика и назвал его победу «символом борьбы» Украины.