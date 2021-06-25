|
В МИД России назвали цену "цветной революции" в Белоруссии
25 июня 2021, 21:25 • 188 • Политика
МИД России заявил, что отдельные страны Евросоюза готовят почву для проведения "цветной революции" в Белоруссии. Введение очередных санкций в отношении страны рассматривается как попытка внутреннего вмешательства в дела страны.
По оценке МИД России, новые санкции ЕС против Белоруссии нужно рассматривать в связи с выдвинутым ранее планом по "экономической поддержке демократической Белоруссии" объёмом в 3 миллиарда евро. В официальном сообщении МИД говорится, что речь идёт о политическом подкупе сил, "которые не побрезговали бы запуском в родной стране очередной "цветной революции".
МИД сообщает, что Россия продолжит следовать союзническим обязательствам и будет "тесно координировать с Белоруссией" меры для развития страны.
Ранее ЕС принял решение ввести новый пакет санкций против Белоруссии. В него вошли 78 физических и восемь юридических лиц. Среди последних - крупнейшие автомобилестроительные компании страны МАЗ и БелАЗ.
Подпишитесь на нас
188
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июня 2021, 01:00
|
22 июня 2021, 13:40
|
23 июня 2021, 00:40
|
24 июня 2021, 01:25
|
23 июня 2021, 14:25
|
20 июня 2021, 08:30
|
20 июня 2021, 02:05