В МИД России назвали цену "цветной революции" в Белоруссии

МИД России заявил, что отдельные страны Евросоюза готовят почву для проведения "цветной революции" в Белоруссии. Введение очередных санкций в отношении страны рассматривается как попытка внутреннего вмешательства в дела страны.

По оценке МИД России, новые санкции ЕС против Белоруссии нужно рассматривать в связи с выдвинутым ранее планом по "экономической поддержке демократической Белоруссии" объёмом в 3 миллиарда евро. В официальном сообщении МИД говорится, что речь идёт о политическом подкупе сил, "которые не побрезговали бы запуском в родной стране очередной "цветной революции".

МИД сообщает, что Россия продолжит следовать союзническим обязательствам и будет "тесно координировать с Белоруссией" меры для развития страны.

Ранее ЕС принял решение ввести новый пакет санкций против Белоруссии. В него вошли 78 физических и восемь юридических лиц. Среди последних - крупнейшие автомобилестроительные компании страны МАЗ и БелАЗ.