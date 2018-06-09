В МИД России назвали цели Лаврова на встрече в нормандском формате

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в нормандском формате потребует восстановить статус-кво в донбасских сёлах Золотое и Петровское, сообщает пресс-служба МИД.

«Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в населённых пунктах Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 году разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в станице Луганской», — говорится в комментарии.

По мнению ведомства, это станет важным шагом на пути достижения устойчивого режима прекращения огня в регионе.

Как отмечается, отдельное внимание будет уделено политическим аспектам урегулирования, в частности, необходимости фиксации договорённости о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко обсудили по телефону ситуацию в Донбассе.

Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоится 11 июня в Берлине.