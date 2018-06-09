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В МИД России назвали цели Лаврова на встрече в нормандском формате
09 июня 2018, 16:54 • 112 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в нормандском формате потребует восстановить статус-кво в донбасских сёлах Золотое и Петровское, сообщает пресс-служба МИД.
Reuters
«Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в населённых пунктах Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 году разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в станице Луганской», — говорится в комментарии.
По мнению ведомства, это станет важным шагом на пути достижения устойчивого режима прекращения огня в регионе.
Как отмечается, отдельное внимание будет уделено политическим аспектам урегулирования, в частности, необходимости фиксации договорённости о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса.
Ранее президент России Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко обсудили по телефону ситуацию в Донбассе.
Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоится 11 июня в Берлине.
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