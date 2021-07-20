В МИД России назвали "сложной задачей" последствия выхода из Договора по открытому небу

Замглавы МИД Сергей Рябков оценил мероприятия по выходу страны из Договора по открытому небу.

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о последствиях выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).

С практической точки зрения они в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Речь идёт о пересмотре квот наблюдательных полётов,

- приводится на сайте МИД выступление Рябкова на конференции государств - участников Договора по открытому небу. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как отметил дипломат, Россия вышла не только из ДОН, но и из созданной в его рамках группы государств, в которую также входила Белоруссия. Рябков подчеркнул, что "перераспределение квот будет более сложной задачей".

Договор по открытому небу заключён в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны между 34 государствами. США первыми вышли из договора в мае 2020 года. Президент Путин подписал указ о денонсации договора 7 июня.