|
В МИД России назвали "сложной задачей" последствия выхода из Договора по открытому небу
20 июля 2021, 23:45 • 57 • Политика
Замглавы МИД Сергей Рябков оценил мероприятия по выходу страны из Договора по открытому небу.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о последствиях выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
- приводится на сайте МИД выступление Рябкова на конференции государств - участников Договора по открытому небу. Об этом сообщает "РИА Новости".
Как отметил дипломат, Россия вышла не только из ДОН, но и из созданной в его рамках группы государств, в которую также входила Белоруссия. Рябков подчеркнул, что "перераспределение квот будет более сложной задачей".
Договор по открытому небу заключён в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны между 34 государствами. США первыми вышли из договора в мае 2020 года. Президент Путин подписал указ о денонсации договора 7 июня.
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2021, 12:55
|
17 июля 2021, 08:40
|
14 июля 2021, 08:10
|
14 июля 2021, 04:30
|
16 июля 2021, 08:45
|
18 июля 2021, 07:35
|
18 июля 2021, 07:35