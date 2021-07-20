Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Главная / Политика

В МИД России назвали "сложной задачей" последствия выхода из Договора по открытому небу

20 июля 2021, 23:45  •  57 • Политика
Замглавы МИД Сергей Рябков оценил мероприятия по выходу страны из Договора по открытому небу.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о последствиях выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
С практической точки зрения они в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Речь идёт о пересмотре квот наблюдательных полётов,
- приводится на сайте МИД выступление Рябкова на конференции государств - участников Договора по открытому небу. Об этом сообщает "РИА Новости".
Как отметил дипломат, Россия вышла не только из ДОН, но и из созданной в его рамках группы государств, в которую также входила Белоруссия. Рябков подчеркнул, что "перераспределение квот будет более сложной задачей".
Договор по открытому небу заключён в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны между 34 государствами. США первыми вышли из договора в мае 2020 года. Президент Путин подписал указ о денонсации договора 7 июня.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






57
Источник
Похожие новости
20 июля 2021, 21:55
"Не отступать": Президент Путин и Патриарх Кирилл объявили о начале Русского прорыва
20 июля 2021, 21:55
Политолог о гипотетическом допросе Шойгу в СБУ: "Испытают нервный шок"
20 июля 2021, 21:55
Телефон Макрона поставили "на прослушку"? Стало известно, кто мог шпионить за президентом Франции
20 июля 2021, 21:55
Порошенко признали "ненаучным фантастом" за слова про Крым
20 июля 2021, 21:55
Путин заявил о работе по началу производства вакцин в Азербайджане
20 июля 2021, 23:45
"Во всём виновата Россия!": Зеленский "погрузил" нормандский процесс в кому
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2021, 21:55
"Не отступать": Президент Путин и Патриарх Кирилл объявили о начале Русског...
20 июля 2021, 21:55
Политолог о гипотетическом допросе Шойгу в СБУ: "Испытают нервный шок"
20 июля 2021, 21:55
Телефон Макрона поставили "на прослушку"? Стало известно, кто мог шпионить ...
20 июля 2021, 21:55
Порошенко признали "ненаучным фантастом" за слова про Крым
20 июля 2021, 22:45
«Девочка истощена и напугана»: в Бурятии возбудили дело против истязавшей приёмных де...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2021, 12:55
Звезда телеэкрана восхитился американцами и напомнил русским о "позорной" войне
17 июля 2021, 08:40
Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
14 июля 2021, 08:10
Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
16 июля 2021, 08:45
В России начали действовать "жертвы русских": скоро они запретят женщин
18 июля 2021, 07:35
«Проект "Украина" осенью может закончиться», — бывший депутат Рады
18 июля 2021, 07:35
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.