В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане

Мария Захарова процитировала Пушкина после заявлений главы НАТО об Афганистане.

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что об оставшихся в Афганистане союзниках в альянсе не забудут, прокомментировала Мария Захарова.

Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец

- заявила представитель МИД России.

Ранее в Пентагоне заявили, что последний солдат США покинул Афганистан, и миссия США в стране завершена.

Представители Талибана* сообщили о контроле за аэропортом Кабула. Боевики контролируют практически всю территорию страны, кроме сил сопротивления в Панджере.

*Запрещенная в России террористическая организация.