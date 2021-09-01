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В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане

01 сентября 2021, 00:15  •  59 • Политика
Мария Захарова процитировала Пушкина после заявлений главы НАТО об Афганистане.
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что об оставшихся в Афганистане союзниках в альянсе не забудут, прокомментировала Мария Захарова.
Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец
- заявила представитель МИД России.
Ранее в Пентагоне заявили, что последний солдат США покинул Афганистан, и миссия США в стране завершена.
Представители Талибана* сообщили о контроле за аэропортом Кабула. Боевики контролируют практически всю территорию страны, кроме сил сопротивления в Панджере.
*Запрещенная в России террористическая организация.

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