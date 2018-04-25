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В МИД России назвали провокационными попытки проинспектировать Крым в рамках проверок Украины
25 апреля 2018, 01:39 • 80 • Украина
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали попытки проинспектировать Крым в рамках проверок Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Reuters
Комментарий был опубликован в связи с выходом доклада Госдепа США, в котором говорится об «оккупации», «аннексии» Крыма, а также размещении в регионе российских войск «без согласия принимающей стороны».
«Современный статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными», — говорится в сообщении.
При этом в МИД отметили, что российская сторона готова принять инспекторов и группы оценки в Крыму в том случае, если соответствующие запросы в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности будут направлены в адрес России.
Ранее сообщалось, что Государственный департамент США выпустил ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире, который, по мнению российского внешнеполитического ведомства, изобилует «политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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