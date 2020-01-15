|
В МИД России назвали недостаточными меры Киева по Минским соглашениям
15 января 2020, 15:39 • 95 • Украина
Москва видит движение в правильном направлении со стороны Киева для реализации Минских соглашений, однако предпринятых шагов пока недостаточно для полного выполнения договорённостей, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
РИА Новости
«Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно», — приводит его слова во время выступления на Гайдаровском форуме ТАСС.
Грушко напомнил, что позиция ЕС заключается в полном выполнении Минских соглашений.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru отметил, что проблема реализации Минских соглашений перешла из внешнеполитической сферы в украинскую внутриполитическую плоскость.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 января 2020, 14:24
|
09 января 2020, 00:39
|
11 января 2020, 01:24
|
12 января 2020, 09:54
|
12 января 2020, 00:09
|
09 января 2020, 00:39
|
13 января 2020, 11:54