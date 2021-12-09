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В МИД России допустили возникновение нового Карибского кризиса
09 декабря 2021, 21:40 • 86 • Политика
Москва будет настаивать на юридически оформленных гарантиях безопасности государства
На Смоленской площади не исключили риска возникновения нового Карибского кризиса из-за обострения в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом сегодня заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"До этого может дойти. Вполне. Если, как говорится, товарищи не понимают с той стороны, и будет все продолжаться, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем", – цитирует РИА "Новости" замминистра.
Он отметил, что подобный ход событий будет обозначать полный провал дипломатии, однако время договориться сторонам на здравой основе еще остается.
По его словам, ситуация ухудшилась из-за нарушенного Западом обязательства о недопущении деятельности НАТО у границ России, что сегодня происходит все больше и больше.
Сейчас Москва предлагает оформить через документы правовые гарантии безопасности для страны, причем в глобальном смысле.
"Это не обещания, ни какие-то словеса, все это мы проходили много раз", – указал дипломат.
Рябков добавил, что это не мы кому-то угрожаем, а именно в адрес России американское внешнеполитическое ведомство регулярно сыпет то угрозами, то шантажом, то санкциями, однако "это не тот язык, который мы воспринимаем".
На прошедших 7 декабря переговорах между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным лидеры государств договорились, что поручат своим представителям начать "предметные консультации по этим чувствительным вопросам". Т.е. Москва настаивает на юридических гарантиях непродвижения натовцев дальше на Востоке Европы и размещения угрожающих РФ наступательных видов вооружения у ее границ.
Накануне Путин сообщил, что российская сторона в течение недели представит Вашингтону свои предложения в сфере безопасности для предметной дискуссии.
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