Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
Главная / Политика

В МИД РФ заявили о нерациональности санкций против России

09 марта 2022, 10:05  •  9 • Политика
Санкции Евросоюза против России наносят огромный вред гражданам европейского объединения, и в целом решение вводить всё новые ограничения против Москвы трудно обосновать логически. Об этом в среду, 9 марта, заявил в беседе с «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«В ЕС продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на Россию. Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности», — сказал он.
Биричевский напомнил, что в РФ много раз подчеркивали, что санкции ЕС являются нелегитимными, нарушающими международное право. Кроме этого, по словам чиновника, они противоречат интересам самого Евросоюза.
«Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — добавил российский дипломат.
Ранее, 5 марта, независимый наблюдатель на референдуме в Крыму, сербский адвокат Горан Петрониевич отметил, что санкции, введенные в отношении России за спецоперацию по защите Донбасса, повлекут за собой масштабный кризис в Европе.
4 марта член комитета бундестага по энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре в беседе с «Известиями» указал на то, что антироссийские санкции сильно ударят по экономике Германии.
По мнению бывшего сотрудника ООН Франциско Колоане, к мощному удару по европейской экономике может привести не только прекращение поставок нефти и газа, но и товаров сельскохозяйственного и производственного секторов. Создание же новой сети поставок импортных товаров займет не менее полугода.
Санкции Запада начали вводить в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


9
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований из Украины
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 02:30
Под дулом автомата: На Украине пророссийские политологи начали извиняться на камеру
09 марта 2022, 02:30
Премьер Пакистана в ответ на требование пойти против России: "Мы вам рабы, что ли?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские...
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете...
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований...
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2022, 03:30
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
07 марта 2022, 01:30
О плане Киева на случай убийства Зеленского проговорились в Госдепе
07 марта 2022, 19:35
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром России
02 марта 2022, 17:20
Генерал-майор озвучил просочившиеся разведданные по Украине: "Я знал об этом давно"
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
04 марта 2022, 11:05
Украинские вояки столкнулись с новой бедой. Но в одиночку сдаваться боятся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.