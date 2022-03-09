В МИД РФ заявили о нерациональности санкций против России

Санкции Евросоюза против России наносят огромный вред гражданам европейского объединения, и в целом решение вводить всё новые ограничения против Москвы трудно обосновать логически. Об этом в среду, 9 марта, заявил в беседе с «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«В ЕС продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на Россию. Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности», — сказал он.

Биричевский напомнил, что в РФ много раз подчеркивали, что санкции ЕС являются нелегитимными, нарушающими международное право. Кроме этого, по словам чиновника, они противоречат интересам самого Евросоюза.

«Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — добавил российский дипломат.

Ранее, 5 марта, независимый наблюдатель на референдуме в Крыму, сербский адвокат Горан Петрониевич отметил, что санкции, введенные в отношении России за спецоперацию по защите Донбасса, повлекут за собой масштабный кризис в Европе.

4 марта член комитета бундестага по энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре в беседе с «Известиями» указал на то, что антироссийские санкции сильно ударят по экономике Германии.

По мнению бывшего сотрудника ООН Франциско Колоане, к мощному удару по европейской экономике может привести не только прекращение поставок нефти и газа, но и товаров сельскохозяйственного и производственного секторов. Создание же новой сети поставок импортных товаров займет не менее полугода.

Санкции Запада начали вводить в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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