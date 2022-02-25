В МИД РФ заявили о нелегитимном характере первичного пакета санкций ЕС

В МИД РФ заявили о «нелегитимном и необоснованном характере» первичного пакета санкций Евросоюза против России. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщается в заявлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства после встречи постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова и генсека внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино.

Отмечается, что в ходе разговора Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, и объяснил причины, которые потребовали от руководства РФ принятия решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а затем о проведения специальной военной операции.

Саннино в свою очередь сослался на выпущенное ранее в этот же день заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и принятый Евросоюзом «первичный» пакет односторонних ограничительных мер, добавив, что на предстоящем вечером 24 февраля заседании Евросовета «ситуация на Украине и отношения Россия — ЕС станут предметом тщательного обсуждения с возможным принятием политического решения о введении дополнительных рестрикций».

«С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны», — подчеркивается в сообщении МИД.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите согласились ввести дополнительные санкции в отношении России. Рестрикции коснутся финансового сектора, сектора энергетики и транспорта, товаров двойного назначения, а также экспортного контроля и финансирования, указал он. Также санкции будут введены в отношении российской визовой политики. Кроме того, в списки ограничений будут включены дополнительные российские физические лица.

24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны.

В Минобороны России между тем заявили, что армия не наносила авиационных ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.