В МИД РФ выразили надежду на присутствие международных наблюдателей на выборах

Москва надеется, что представители многих международных организаций приедут наблюдать за сентябрьскими выборами в России. Об этом 22 августа заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что Россия приветствует конструктивное взаимодействие с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, однако задается вопросом, почему на выборы президента США в ноябре 2020 года по причине пандемии COVID-19 было направлено 47 наблюдателей, в то время как в Россию требовали направить 500.

«Впрочем, на БДИПЧ свет клином не сошелся. К нам, как мы надеемся, приедут представители многих международных и общественных организаций, и как таковое международное наблюдение в РФ состоится», — сказал Грушко в интервью газете «Коммерсант».

О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, стало известно 4 августа. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей для контроля за ходом выборов в Госдуму. По его словам, никаких препятствий, для того чтобы мониторинг выборов в нижнюю палату российского парламента состоялся, нет и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.