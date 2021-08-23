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В МИД РФ выразили надежду на присутствие международных наблюдателей на выборах

23 августа 2021, 01:45  •  23 • Политика
Москва надеется, что представители многих международных организаций приедут наблюдать за сентябрьскими выборами в России. Об этом 22 августа заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил, что Россия приветствует конструктивное взаимодействие с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, однако задается вопросом, почему на выборы президента США в ноябре 2020 года по причине пандемии COVID-19 было направлено 47 наблюдателей, в то время как в Россию требовали направить 500.
«Впрочем, на БДИПЧ свет клином не сошелся. К нам, как мы надеемся, приедут представители многих международных и общественных организаций, и как таковое международное наблюдение в РФ состоится», — сказал Грушко в интервью газете «Коммерсант».
О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, стало известно 4 августа. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии коронавируса.
В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей для контроля за ходом выборов в Госдуму. По его словам, никаких препятствий, для того чтобы мониторинг выборов в нижнюю палату российского парламента состоялся, нет и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.
По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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