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В МИД РФ уточнили вероятность визита Лаврова на Балканы

18 октября 2020, 02:15  •  70 • Политика
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Балканский регион прорабатывается. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в российском дипведомстве.
«Визиты в регион прорабатываются», — приводит ТАСС комментарий своего собеседника к публикациям о возможном визите министра в Боснию и Герцеговину и Сербию 27–29 октября.
Накануне член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что руководство Республики Сербской ожидает в скором времени Лаврова с визитом.
«Я очень рад предстоящему визиту Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину, руководство Республики Сербской встретится с ним. У нас будет возможность принять его в Восточном Сараеве, и это очень важно, для меня его прибытие в Восточное Сараево важнее, чем в Сараево», — цитирует агентство лидера сербов Боснии и Герцеговины.
14 октября посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко сообщил, что Лавров посетит республику 27 октября. При этом он отметил, что визит дипломата будет недолгим и после Загреба он вылетит в Сараево, где у него должна состояться двусторонняя встреча.
В начале сентября Лавров провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которого последний проинформировал главу российской дипломатии об итогах встречи премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе.
4 сентября Вучич в Вашингтоне провел переговоры Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.

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