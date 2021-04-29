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В МИД РФ указали на виновника краха отношений России и Евросоюза

29 апреля 2021, 15:10  •  169 • Политика
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Захарова отреагировала на слова европейского коллеги
Взаимоотношения между нашей страной и европейским сообществом сложно назвать дружескими и даже нейтральными. В последнее время антироссийская истерия с головой захлестнула ряд государств Евросоюза. В Европе это тоже заметили, объявив, что отношения между РФ и ЕС находятся "в низшей точке" за последние несколько десятилетий. Однако виновника в сложившейся ситуации там деликатно решили не упоминать.
На помощь европейским коллегам пришла представительница главного внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Она расставила все точки i и без обиняков указала на реальную причину разлада между россиянами и европейцами.
О том, что взаимоотношения двух крупных политических сил находятся практически на дне, ранее объявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер. Дипломат отметил, что хуже было только в период холодной войны, пишет РИА ФАН.
Как подчеркнула видный российский дипломат, вина за фактическое разрушение сотрудничества России и Евросоюза всецело лежит на плечах Брюсселя. Россия же долгое время пыталась выправить ситуацию. Своим мнением Мария Захарова поделилась на странице в "Фейсбук".
К слову, недавно Эдерер заявлял, что у Брюсселя были причины порвать связи с Москвой. По его словам, о возобновлении сотрудничества речи пока не идет.

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