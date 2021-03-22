В МИД РФ сообщили о провале в отношениях с Евросоюзом

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Попытки добиться от Москвы послушания изначально были обречены

Нынешние отношения России с Евросоюзом можно назвать "конфликтным сосуществованием". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в понедельник, 22 марта, во время выступления в Госдуме.

В ходе участия в организованном парламентариями круглом столе на тему: "Россия – Европа: реалии и перспективы" дипломат отметил, что Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией. Проблема, по его мнению, кроется в том, что от Москвы требовали бездумно следовать в русле идей, которые продвигает Запад. Но поскольку РФ имеет собственную точку зрения по разным вопросам, такая самостоятельность не устроила ЕС.

"С какими-то странами, как мы видим, это проходит, но с таким государством как Россия очевидно было, что это обречено на провал. Собственно, к этому провалу мы и подошли",

- признал дипломат. В итоге в ход пошли санкции, и сейчас такая политика европейцев довела отношения Москвы и Брюсселя до той опасной черты, после которой под вопросом оказывается даже возможность сотрудничества.

"Если говорить о ЕС, то, наверное, лучшей характеристикой было бы сказать, что они (отношения – прим.ред.) находятся в кризисном состоянии. Такое конфликтное сосуществование",

– пояснил Грушко. По его словам, отношения с НАТО тоже переживают худшие времена после окончания холодной войны: все контакты РФ и альянса "практически прекращены", передает РИА "Новости".

В понедельник, 22 марта, пройдет заседание глав министерств иностранных дел Евросоюза, на котором планируется обсудить новые санкции против России. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Москва будет отвечать на все выпады из-за рубежа, в том числе санкционные меры.