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В МИД РФ сообщили, что сенатор Джонсон находится в ответном российском стоп-листе

27 августа 2019, 11:54  •  89 • Политика

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон не обращался за визой в Россию, он находится в российском стоп-листе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Это называется "манипуляция информацией". Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения", - подчеркнули в дипведомстве.

Ранее в понедельник Джонсон утверждал, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Сенатор инициировал и поддерживал ряд законопроектов, направленных на введение санкций против РФ.

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