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В МИД РФ прокомментировали задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой
15 октября 2019, 15:39 • 48 • Политика
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ситуация с задержанием в Минске россиянки Анны Богачевой находится под контролем посольства России. Об этом сообщается на странице МИД РФ в Facebook.
Сотрудники консульского отдела российского диппредставительства оказывают россиянке предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, отметили в МИД.
В феврале 2018 года власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ, в том числе против Анны Богачевой, и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Согласно обвинительному заключению, подготовленному аппаратом бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, Богачева работала в "Агентстве интернет-исследований", которое якобы осуществляло такое вмешательство. По информации американского Минюста, Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США обвиняемых россиян.
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