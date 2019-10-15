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В МИД РФ прокомментировали задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой

15 октября 2019, 15:39  •  48 • Политика

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ситуация с задержанием в Минске россиянки Анны Богачевой находится под контролем посольства России. Об этом сообщается на странице МИД РФ в Facebook.

Сотрудники консульского отдела российского диппредставительства оказывают россиянке предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, отметили в МИД.

В феврале 2018 года власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ, в том числе против Анны Богачевой, и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Согласно обвинительному заключению, подготовленному аппаратом бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, Богачева работала в "Агентстве интернет-исследований", которое якобы осуществляло такое вмешательство. По информации американского Минюста, Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США обвиняемых россиян.

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