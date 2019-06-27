В МИД РФ прокомментировали восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), подтвердив полномочия российской делегации, сделала важный шаг для преодоления кризиса в организации. Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"ПАСЕ накануне был сделан важный шаг для преодоления затянувшегося системного кризиса в организации, - подчеркнул дипломат. - Ассамблея уверенным большинством подтвердила полномочия российской парламентской делегации, отклонив все поправки, внесенные делегатами Великобритании и Украины с целью сорвать процесс возвращения РФ в ПАСЕ в качестве полноправного участника".

"Отныне ключевые права делегаций становятся неотъемлемыми. Решение ассамблеи отражает сложившееся в Совете Европы и в ПАСЕ понимание неправомерности действий ассамблеи по ограничению прав национальных делегаций по политическим соображениям, - отметил Кожин. - Одновременно это и понимание невозможности решения проблем современной Европы без участия России".

По его словам, Россия "заинтересована в продолжении работы в СЕ на равноправной основе, нацеленной на решение общих задач в интересах всех 830 млн жителей континента".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены, РФ вернулась к полноценной работе в ассамблее. С таким решением не согласилась делегация Украины, покинув сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши.