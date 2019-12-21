В МИД РФ прокомментировали санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты, несмотря на санкции. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с санкциями США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций, - указали в дипведомстве. - Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы".

В министерстве подчеркнули, что США стремятся лишить своих европейских союзников "гарантированных источников снабжения" энергоносителями из России. "Причем желание навредить российскому экспорту - отнюдь не единственное и даже не главное, - отметили в дипведомстве. - Не в меньшей степени прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям".

По мнению МИД, санкциям окажутся подвергнуты не российские, а европейские компании, которые участвуют в прокладке трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". "В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО", - заключили в министерстве.

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент страны Дональд Трамп, и он вступил в силу. Представитель Еврокомиссии в субботу заявил журналистам, что Евросоюз выступает против введения США санкций в отношении европейских компаний, которые занимаются легальным бизнесом.