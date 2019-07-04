В МИД РФ прокомментировали разведение сил у Станицы Луганской

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что после разведения сил у Станицы Луганской надо вернуть статус-кво у Золотого и Петровского, где военные Украины заняли прежние позиции. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

В Москве "позитивно восприняли завершившееся в конце июня разведение сил и средств сторон в Станице Луганской". "После длительной проволочки Украиной сделан практический шаг по осуществлению одобренных на саммите в нормандском формате в Берлине в октябре 2016 года соответствующих договоренностей, - отмечается в комментарии. - Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования".

"Теперь дело за восстановлением статус-кво в двух других районах - н. п. Золотое и Петровское, где ранее уже было проведено разведение, но затем туда вновь зашли подразделения ВСУ и заняли свои прежние позиции, - обратили внимание в министерстве. - Важно также, чтобы стороны транслировали достигнутый успех в решение иных не менее важных задач, главной из которых является установление долгосрочного режима полного прекращения огня".

В сообщении ведомства также говорится, что планы поставок канадских бронетранспортеров Украине показывают, что Запад подталкивает Киев к продолжению политики бывшего президента Петра Порошенко.

"Контрастом с декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе выглядят и сделанные накануне президентом Владимиром Зеленским заявления относительно включения Украины в перечень стран - импортеров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортеров для нужд Вооруженных сил Украины, - подчеркнули в МИД РФ. - К сожалению, вновь приходится констатировать, что западные партнеры Украины вместо того, чтобы одернуть и побудить ее к реализации достигнутых в Минске договоренностей, фактически подталкивают Киев к продолжению провальной политики прежнего режима Порошенко, не скрывавшего планов силой решить "проблему Донбасса".